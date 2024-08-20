МИД РФ: Режим Зеленского углубляет раскол общества запретом УПЦ 20 августа, 18:37 В МИД РФ осудили решение Киева запретить УПЦ. Обложка © freepik

Решением запретить Украинскую православную церковь (УПЦ) киевский режим добьётся лишь углубления государственного кризиса и раскола в обществе, тем более что мнение большинства прихожан было проигнорировано. Об этом сказал специальный представитель МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.

"Своими действиями клика Зеленского действительно лишь углубляет раскол украинского общества, сознательно разрушая вековые духовные устои православных верующих братского нам украинского народа. Гонители совершают историческое преступление", — приводятся его слова в телеграм-канале ведомства.

Дипломат напомнил, что в украинской конституции закреплено право каждого человека на свободу мировоззрения и вероисповедания. Однако, подчеркнул он, основной документ страны не имеет никакого значения для Владимира Зеленского. Поворот на уничтожение УПЦ — не более чем политический заказ, но его последствия будут катастрофическими.

Аскальдович пояснил, что сейчас наносится удар по всему православию, совершается попытка нарушить каноническое единство и ставится под запрет целая конфессия. Синод Русской православной церкви обязательно даст оценку происходящему, но МИД РФ также призывает высказаться Святому Престолу, Константинополю и другим конфессиям, добавил дипломат. РПЦ решительно осуждает запрет УПЦ и призывает всех неравнодушных, в том числе правозащитников, объединиться против произвола на Украине.

Авторы Татьяна Миссуми