На Украине растоптали веру 6 млн человек, приняв закон о запрете УПЦ

Верховная Рада 20 августа приняла законопроект о фактическом запрете УПЦ — канонической Украинской православной церкви. Документ запрещает деятельность "религиозных организаций, связанных с Россией".

Итоги голосования за запрет УПЦ: 265 депутатов — за. Фото с сайта Верховной рады

За проголосовали 265 народных депутатов, против — 29, еще четверо воздержались. 24 парламентария вовсе не приняли участие в голосовании.

"Сегодня важный день для нас, православных. Очередной законопроект, которым в очередной раз пытаются запретить церковь и веру более 6 млн человек! Ни ненависти, ни злости к происходящему у меня нет. Мы идем по пути, который нам предназначен", — прокомментировал народный депутат Артём Дмитрук.

Ещё пару недель назад в украинском парламенте было больше депутатов, которые не были готовы голосовать за скандальный закон, но всё изменилось после видеообращения Владимира Зеленского. Главарь киевского режима призвал депутатов как можно скорее решить вопрос "духовной независимости" — такую цель, по его словам, преследует данный документ.