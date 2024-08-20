На Украине растоптали веру 6 млн человек, приняв закон о запрете УПЦ
Верховная Рада 20 августа приняла законопроект о фактическом запрете УПЦ
Верховная рада приговорила Украинскую православную церковь к ликвидации. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Konon
Верховная Рада 20 августа приняла законопроект о фактическом запрете УПЦ — канонической Украинской православной церкви. Документ запрещает деятельность "религиозных организаций, связанных с Россией".
Итоги голосования за запрет УПЦ: 265 депутатов — за. Фото с сайта Верховной рады
За проголосовали 265 народных депутатов, против — 29, еще четверо воздержались. 24 парламентария вовсе не приняли участие в голосовании.
"Сегодня важный день для нас, православных. Очередной законопроект, которым в очередной раз пытаются запретить церковь и веру более 6 млн человек! Ни ненависти, ни злости к происходящему у меня нет. Мы идем по пути, который нам предназначен", — прокомментировал народный депутат Артём Дмитрук.
Ещё пару недель назад в украинском парламенте было больше депутатов, которые не были готовы голосовать за скандальный закон, но всё изменилось после видеообращения Владимира Зеленского. Главарь киевского режима призвал депутатов как можно скорее решить вопрос "духовной независимости" — такую цель, по его словам, преследует данный документ.
К слову, борьба с канонической УПЦ обострилась на Украине еще в прошлом году. Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватывали храмы УПЦ и преследовали её прихожан. В августе 2023 года полицейские с автоматами даже начали штурм помещений Киево-Печерской лавры. А в сентябре вход в обитель стал платным: попасть к святым мощам теперь можно по прайс-листу и только в рамках экскурсий.