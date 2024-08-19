"Спланированная атака": Поддерживающему УПЦ депутату Рады угрожают убийством

Выступающий против запрета Украинской православной церкви (УПЦ) депутат Верховной рады Артём Дмитрук сообщил, что некоторые организованные преступные группы готовят покушение на него и близких. Парламентарий пожаловался, что правоохранители не предоставляют ему охрану.

"Я и члены моей семьи ежедневно получаем угрозы убийством. Против меня и членов моей семьи ведётся спланированная атака за мою государственную деятельность и политические взгляды", — написал нардеп в телеграм-канале.

Парламентарий добавил, что отправлял заявления с "указанием конкретных лиц" в разные ведомства, однако ему отказались помочь из-за "давления со стороны высших госорганов и властей". Дмитрук подчеркнул, что за ним следят и хотят устранить.