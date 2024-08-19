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19 августа, 19:08

"Спланированная атака": Поддерживающему УПЦ депутату Рады угрожают убийством

Поддерживающий УПЦ депутат Рады Дмитрук заявил о подготовке покушения на него

Артём Дмитрук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artem__dmytruk

Артём Дмитрук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artem__dmytruk

Выступающий против запрета Украинской православной церкви (УПЦ) депутат Верховной рады Артём Дмитрук сообщил, что некоторые организованные преступные группы готовят покушение на него и близких. Парламентарий пожаловался, что правоохранители не предоставляют ему охрану.

"Я и члены моей семьи ежедневно получаем угрозы убийством. Против меня и членов моей семьи ведётся спланированная атака за мою государственную деятельность и политические взгляды", — написал нардеп в телеграм-канале.

Парламентарий добавил, что отправлял заявления с "указанием конкретных лиц" в разные ведомства, однако ему отказались помочь из-за "давления со стороны высших госорганов и властей". Дмитрук подчеркнул, что за ним следят и хотят устранить.

Артёму Дмитруку 31 год. Он является прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Воспитывает сына Ивана, который родился в ноябре 2020 года. Дмитрук был одним из шести депутатов фракции "Слуга народа", кто не поддержал отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Впоследствии он примкнул к межфракционной группе "Разумная политика" и был исключён из "Слуги народа".

Раскрыта позиция папы римского насчёт запрета УПЦ на Украине
Раскрыта позиция папы римского насчёт запрета УПЦ на Украине

Ранее Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций одобрил инициированный Владимиром Зеленским законопроект о запрете канонической УПЦ. В МИД РФ прокомментировали украинское решение одним словом: "Сатанисты".

Никита Осипов
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