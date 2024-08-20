Захарова назвала запрет УПЦ на Украине изничтожением истинного православия
Киевские власти специально создают ложную церковь вместо УПЦ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что происходящее на Украине по отношению к религии не что иное, как изничтожение православия.
Захарова — о запрете УПЦ. Обложка © Telegram / Zvezdanews
"Это ложная квазицерковь, которая использует схожие ритуалы, которая, отнимая храмы и святыни, делает вид, что использует их по православным обычаям. А на самом деле глумится над этим. Поэтому нужно говорить об изничтожении православия на Украине", — сказала Захарова в беседе с телеканалом "Звезда".
Кроме того, представитель МИД поблагодарила украинцев, которые несмотря на все риски продолжают защищать Церковь и её православные ценности.
Напомним, что Верховная Рада 20 августа приняла законопроект о фактическом запрете УПЦ — канонической Украинской православной церкви. Теперь в стране запрещена деятельность "религиозных организаций, связанных с Россией". Против проголосовали 29 народных депутатов. Священник Русской православной церкви Владислав Береговой заявил, что чиновники, принявшие закон, сами были крещены в Церкви, которую запретили.
Telegram / МИД России