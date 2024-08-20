Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 11:25

Захарова назвала запрет УПЦ на Украине изничтожением истинного православия

Киевские власти специально создают ложную церковь вместо УПЦ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что происходящее на Украине по отношению к религии не что иное, как изничтожение православия.

Захарова — о запрете УПЦ. Обложка © Telegram / Zvezdanews

"Это ложная квазицерковь, которая использует схожие ритуалы, которая, отнимая храмы и святыни, делает вид, что использует их по православным обычаям. А на самом деле глумится над этим. Поэтому нужно говорить об изничтожении православия на Украине", — сказала Захарова в беседе с телеканалом "Звезда".

Кроме того, представитель МИД поблагодарила украинцев, которые несмотря на все риски продолжают защищать Церковь и её православные ценности.

Стало известно, кто из украинских депутатов не поддержал ликвидацию УПЦ
Стало известно, кто из украинских депутатов не поддержал ликвидацию УПЦ

Напомним, что Верховная Рада 20 августа приняла законопроект о фактическом запрете УПЦ — канонической Украинской православной церкви. Теперь в стране запрещена деятельность "религиозных организаций, связанных с Россией". Против проголосовали 29 народных депутатов. Священник Русской православной церкви Владислав Береговой заявил, что чиновники, принявшие закон, сами были крещены в Церкви, которую запретили.

Обложка ©

Telegram / МИД России

Александра Мышляева
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Украина
  • Религия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров