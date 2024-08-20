Захарова назвала запрет УПЦ на Украине изничтожением истинного православия

Киевские власти специально создают ложную церковь вместо УПЦ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что происходящее на Украине по отношению к религии не что иное, как изничтожение православия.

"Это ложная квазицерковь, которая использует схожие ритуалы, которая, отнимая храмы и святыни, делает вид, что использует их по православным обычаям. А на самом деле глумится над этим. Поэтому нужно говорить об изничтожении православия на Украине", — сказала Захарова в беседе с телеканалом "Звезда".