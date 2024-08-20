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20 августа, 10:12

"Христа не запретить": Священник рассказал, чего не учли предатели веры из Верховной рады

Священник Береговой: Депутаты Рады крещены в Церкви, которую сегодня запретили

Священник Русской православной церкви Владислав Береговой прокомментировал принятый Верховной радой законопроект о фактическом запрете УПЦ — канонической Украинской православной церкви. Он напомнил украинским депутатам, что почти все они были в той церкви, которую сегодня приговорили к ликвидации, а ещё добавил один важный нюанс — запрещая веру, им не запретить Спасителя.

"Для Церкви наступает новый виток гонений, а для депутатовборьба с муками совести. Почти все они крещены в Церкви, которую сегодня якобы запретили. Христа не запретить", написал у себя в телеграм-канале Береговой.

На Украине растоптали веру 6 млн человек, приняв закон о запрете УПЦ
На Украине растоптали веру 6 млн человек, приняв закон о запрете УПЦ

Напомним, что Верховная Рада 20 августа приняла законопроект о фактическом запрете УПЦ — канонической Украинской православной церкви. Документ запрещает деятельность "религиозных организаций, связанных с Россией". Против проголосовали 29 народных депутатов, среди них Артём Дмитрук. Ранее он сообщил, что некоторые организованные преступные группы готовят покушение на него и близких, а правоохранители не предоставляют ему охрану.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mykola Komarovskyy

Марина Фещенко
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