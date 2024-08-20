"Христа не запретить": Священник рассказал, чего не учли предатели веры из Верховной рады

Священник Русской православной церкви Владислав Береговой прокомментировал принятый Верховной радой законопроект о фактическом запрете УПЦ — канонической Украинской православной церкви. Он напомнил украинским депутатам, что почти все они были в той церкви, которую сегодня приговорили к ликвидации, а ещё добавил один важный нюанс — запрещая веру, им не запретить Спасителя.