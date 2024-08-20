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20 августа, 10:22

Стало известно, кто из украинских депутатов не поддержал ликвидацию УПЦ

Трое депутатов из партии Зеленского проголосовали против запрета УПЦ

Против закона о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) почти в полном составе проголосовала группа "Платформа за жизнь и мир" во главе с Юрием Бойко. Об этом сообщает "Политика Страны". 17 голосов депутатов этой группы не поддержали вероломный документ.

Также против закона проголосовали семь депутатов из группы "Возрождение Украины", нашлись и трое "отступников" в партии Зеленского "Слуга народа", которая поддержала скандальный законопроект целыми 173 голосами. Остальные фракции и группы тоже проголосовали за закон почти в полном составе.

24 парламентария вовсе не приняли участие в голосовании, а четверо — воздержались.

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Напомним, что Верховная Рада 20 августа приняла законопроект о фактическом запрете УПЦ — канонической Украинской православной церкви. Документ запрещает деятельность "религиозных организаций, связанных с Россией". Против проголосовали 29 народных депутатов, среди них Артём Дмитрук. Ранее он сообщил, что некоторые организованные преступные группы готовят покушение на него и близких, а правоохранители не предоставляют ему охрану.

Обложка ©

Shutterstock/ FOTODOM / rospoint r

Марина Фещенко
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