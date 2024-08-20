Стало известно, кто из украинских депутатов не поддержал ликвидацию УПЦ

Против закона о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) почти в полном составе проголосовала группа "Платформа за жизнь и мир" во главе с Юрием Бойко. Об этом сообщает "Политика Страны". 17 голосов депутатов этой группы не поддержали вероломный документ.

Также против закона проголосовали семь депутатов из группы "Возрождение Украины", нашлись и трое "отступников" в партии Зеленского "Слуга народа", которая поддержала скандальный законопроект целыми 173 голосами. Остальные фракции и группы тоже проголосовали за закон почти в полном составе.