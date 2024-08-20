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В РПЦ предрекли волну насилия против миллионов прихожан после запрета УПЦ

Легойда: Запрет УПЦ вызовет массовое насилие в отношении миллионов верующих

20 августа, 13:44
На Украине запрещают каноническую церковь. Обложка © freepik / nikitabuida

На Украине запрещают каноническую церковь. Обложка © freepik / nikitabuida

На Украине искуственно создают правовые основания для уничтожения приходов канонической веры, одобрив закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил в телеграм-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Это беззаконный акт, являющийся грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека. Этим актом создаётся правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской православной церкви — религиозной общины, объединяющей большинство украинцев", — написал он.

Легойда подчеркнул, что подобные решения Киева вызовут волну массового насилия против миллионов прихожан. По его словам, расправа над УПЦ вызвана категорическим отказом священников присоединиться к раскольникам.

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Напомним, Верховной радой был принят закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ, как "религиозной организации", связанной с Россией. Против законопроекта проголосовали 29 нардепов. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев создаёт ложную церковь и уничтожает православие.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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