В РПЦ предрекли волну насилия против миллионов прихожан после запрета УПЦ Легойда: Запрет УПЦ вызовет массовое насилие в отношении миллионов верующих 20 августа, 13:44 На Украине запрещают каноническую церковь. Обложка © freepik / nikitabuida

На Украине искуственно создают правовые основания для уничтожения приходов канонической веры, одобрив закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил в телеграм-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Это беззаконный акт, являющийся грубейшим нарушением базовых представлений о свободе совести и правах человека. Этим актом создаётся правовая база для тотальной ликвидации приходов канонической Украинской православной церкви — религиозной общины, объединяющей большинство украинцев", — написал он.

Легойда подчеркнул, что подобные решения Киева вызовут волну массового насилия против миллионов прихожан. По его словам, расправа над УПЦ вызвана категорическим отказом священников присоединиться к раскольникам.

Авторы Татьяна Миссуми