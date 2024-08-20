Губернатор Севастополя назвал запрет УПЦ на Украине новой волной гонений на христиан в Европе
Губернатор Развожаев призвал христиан Украины бежать от нацизма в Россию
В Европе процветают гонения на православных христиан — миллионы верующих оказались вне закона после запрета канонической Украинской православной церкви Киевом. Об этом в личном телеграм-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Европа вновь погружается в эпоху гонения на христиан: бесы, правящие Киевом, запретили каноническую православную церковь. Это значит, что миллионы верующих людей теперь вне закона. Страшные испытания уготованы священнослужителям и мирянам, находящимся в террористическом государстве. Севастополь молится о наших православных братьях на Украине!" — написал он.
Развожаев напомнил, что вчера президентом России Владимиром Путиным был подписан указ, в рамках которого иностранные граждане и люди без гражданства могут обратиться к российским властям за получением разрешения на временное проживание если им навязывают чуждые ценности в родных странах.
"Если у вас остались родственники или друзья на Украине, расскажите им об этом законе. Единственная возможность жить для них — это бежать подальше от нацистов", — призвал губернатор.
Напомним, что сегодня Верховной радой был принят закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ, как "религиозной организации", связанной с Россией. Против законопроекта проголосовали 29 нардепов. Священник РПЦ Владислав Береговой напомнил, что принимавших закон парламентариев самих крестили в той церкви, которую они запрещают. А официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев создаёт ложную церковь и изничтожает православие.
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