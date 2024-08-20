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20 августа, 12:27

Губернатор Севастополя назвал запрет УПЦ на Украине новой волной гонений на христиан в Европе

Губернатор Развожаев призвал христиан Украины бежать от нацизма в Россию

В Европе процветают гонения на православных христиан — миллионы верующих оказались вне закона после запрета канонической Украинской православной церкви Киевом. Об этом в личном телеграм-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Европа вновь погружается в эпоху гонения на христиан: бесы, правящие Киевом, запретили каноническую православную церковь. Это значит, что миллионы верующих людей теперь вне закона. Страшные испытания уготованы священнослужителям и мирянам, находящимся в террористическом государстве. Севастополь молится о наших православных братьях на Украине!" — написал он.

Развожаев напомнил, что вчера президентом России Владимиром Путиным был подписан указ, в рамках которого иностранные граждане и люди без гражданства могут обратиться к российским властям за получением разрешения на временное проживание если им навязывают чуждые ценности в родных странах.

"Если у вас остались родственники или друзья на Украине, расскажите им об этом законе. Единственная возможность жить для них — это бежать подальше от нацистов",призвал губернатор.

Стало известно, кто из украинских депутатов не поддержал ликвидацию УПЦ
Стало известно, кто из украинских депутатов не поддержал ликвидацию УПЦ

Напомним, что сегодня Верховной радой был принят закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ, как "религиозной организации", связанной с Россией. Против законопроекта проголосовали 29 нардепов. Священник РПЦ Владислав Береговой напомнил, что принимавших закон парламентариев самих крестили в той церкви, которую они запрещают. А официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев создаёт ложную церковь и изничтожает православие.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Юрий Лысенко
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