Губернатор Севастополя назвал запрет УПЦ на Украине новой волной гонений на христиан в Европе

В Европе процветают гонения на православных христиан — миллионы верующих оказались вне закона после запрета канонической Украинской православной церкви Киевом. Об этом в личном телеграм-канале заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Европа вновь погружается в эпоху гонения на христиан: бесы, правящие Киевом, запретили каноническую православную церковь. Это значит, что миллионы верующих людей теперь вне закона. Страшные испытания уготованы священнослужителям и мирянам, находящимся в террористическом государстве. Севастополь молится о наших православных братьях на Украине!" — написал он.

Развожаев напомнил, что вчера президентом России Владимиром Путиным был подписан указ, в рамках которого иностранные граждане и люди без гражданства могут обратиться к российским властям за получением разрешения на временное проживание если им навязывают чуждые ценности в родных странах.