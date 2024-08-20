Адвокат УПЦ счёл запрет церкви на Украине новой страницей в истории нарушений прав человека

Адвокат раскрыл некоторые нюансы законопроекта. Так, поиском связи между УПЦ и РПЦ будет заниматься Государственная служба по этнической политике и свободе совести. Если соответствующее подтверждение найдётся, то в административный суд направят иск с требованием прекратить поиск церкви. А отыскать необходимую связь нетрудно: она прописана в уставе Русской православной церкви, который УПЦ при всём желании не смогла бы поменять.

Амстердам напомнил, что после начала спецоперации на Украине УПЦ по собственной инициативе удалила из своего устава ссылки на РПЦ и объявила полную независимость от неё, открыв зарубежные приходы и возобновив производство церковного миро в Киеве. Однако, полагает адвокат, чиновники могут закрыть глаза на все эти действия. Если потенциальный иск против УПЦ будет удовлетворён в суде, то церковь потеряет юридическую идентичность и останется без прав на собственности и ведение религиозной деятельности, а её прихожане будут вынуждены молиться в подполье. Подача соответствующего судебного иска может состояться не ранее, чем через девять месяцев после доказательства "связей с РПЦ".