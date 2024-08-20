Адвокат УПЦ счёл запрет церкви на Украине новой страницей в истории нарушений прав человека
Адвокат Амстердам назвал фактический запрет УПЦ Радой "религиозной чисткой"
Принятое Радой решение о фактическом запрете УПЦ является "религиозной чисткой" и "новой страницей в истории нарушений прав человека на Украине". Проголосовавшее "за" законопроект большинство парламента Незалежной "поддалось давлению националистов", а те, кто лоббировал инициативу, должны понести международную ответственность, заявил адвокат УПЦ Роберт Амстердам.
"Это форма целенаправленной дискриминации, которая ущемляет права миллионов граждан Украины, принадлежащих к старейшей христианской конфессии страны", — приводит его слова издание "Страна.ua".
Адвокат раскрыл некоторые нюансы законопроекта. Так, поиском связи между УПЦ и РПЦ будет заниматься Государственная служба по этнической политике и свободе совести. Если соответствующее подтверждение найдётся, то в административный суд направят иск с требованием прекратить поиск церкви. А отыскать необходимую связь нетрудно: она прописана в уставе Русской православной церкви, который УПЦ при всём желании не смогла бы поменять.
Амстердам напомнил, что после начала спецоперации на Украине УПЦ по собственной инициативе удалила из своего устава ссылки на РПЦ и объявила полную независимость от неё, открыв зарубежные приходы и возобновив производство церковного миро в Киеве. Однако, полагает адвокат, чиновники могут закрыть глаза на все эти действия. Если потенциальный иск против УПЦ будет удовлетворён в суде, то церковь потеряет юридическую идентичность и останется без прав на собственности и ведение религиозной деятельности, а её прихожане будут вынуждены молиться в подполье. Подача соответствующего судебного иска может состояться не ранее, чем через девять месяцев после доказательства "связей с РПЦ".
Напомним, что сегодня в Верховной раде был принят закон, который фактически позволяет запретить деятельность УПЦ. На деле же это политически мотивированное решение, обусловленное "связями Украинской православной церкви с Российской Федерацией". Против решения выступили лишь 29 из участвовавших в голосовании депутатов, одному из них теперь угрожают смертью. Мария Захарова назвала принятый в Киеве закон попыткой создать фальшивую церковь и изничтожить православие.
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