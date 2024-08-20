В РПЦ испугались за 6 млн православных из-за запрета канонической церкви на Украине
Протоиерей Балашов: Запрет УПЦ может спровоцировать религиозные гонения
Принятый Верховной радой закон о запрете УПЦ идёт вразрез с международно признанными нормами о защите свободы вероисповедания. В дальнейшем это может спровоцировать более масштабные антицерковные гонения со стороны украинской власти. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
"Принятый Радой закон попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы и обеспечивает возможность дальнейшего более широкого развёртывания антицерковных гонений со стороны киевского режима", — сказал священнослужитель.
А ещё запрет официальным Киевом УПЦ фактически раскалывает украинское общество надвое, деля его на праведных и неправедных, хотя люди, запрещающие её, некогда сами крестились в такой церкви. Это ещё один элемент борьбы украинских властей, поскольку каноническая церковь "имеет связи с Россией". Против законопроекта отважились проголосовать 29 нардепов, одному из которых теперь угрожают убийством. Сегодня Рада приняла закон, поправ веру живущих на Украине 6 млн православных. Мария Захарова обвинила Киев в изничтожении православия.
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