В РПЦ испугались за 6 млн православных из-за запрета канонической церкви на Украине

Принятый Верховной радой закон о запрете УПЦ идёт вразрез с международно признанными нормами о защите свободы вероисповедания. В дальнейшем это может спровоцировать более масштабные антицерковные гонения со стороны украинской власти. Об этом в беседе с ТАСС сообщил советник Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.