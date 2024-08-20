В УПЦ предупредили раскольников из Рады о страшной каре после запрета церкви
Священник заявил, что запретом УПЦ нардепы отлучили от Христа себя и своих детей
Сторонники УПЦ осудили решение Верховной Рады. Обложка © freepik
Депутаты Верховной Рады, проголосовавшие за запрет Украинской православной церкви (УПЦ), отлучили от Иисуса Христа не только себя, но и своих потомков до седьмого колена. Об этом рассказал на проповеди в праздник Преображения настоятель ужгородского кафедрального собора УПЦ протоиерей Димитрий Сидор.
"Вы (нардепы, — прим. Life.ru) гарантированно отлучаетесь от Христа и Церкви. На всё. И ваши дети до седьмого поколения никогда не будут иметь благословения. А вы сами торжественно входите в круг людей, которые никогда Царствия Божьего не наследуют", — цитирует священника Союз православных журналистов (СПЖ).
Протоиерей напомнил, что у каждого живущего на земле есть своя Голгофа, поэтому все действия раскольников по запрету Церкви — это тоже Голгофа. Он также обратил внимание, что нардепы совсем не боятся быть привлечёнными к законной ответственности в будущем, даже на уровне международных инстанций. А значит, уверен клирик, кто-то прикрывает раскольников на Украине со стороны Запада.
Напомним, Верховной радой был принят закон, фактически запрещающий деятельность УПЦ, как "религиозной организации", связанной с Россией. Против законопроекта проголосовали 29 нардепов. Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев создаёт ложную церковь и уничтожает православие. А в РПЦ предрекли, что закон вызовет волну насилия против сторонников УПЦ.