В УПЦ предупредили раскольников из Рады о страшной каре после запрета церкви Священник заявил, что запретом УПЦ нардепы отлучили от Христа себя и своих детей 20 августа, 16:02 Сторонники УПЦ осудили решение Верховной Рады. Обложка © freepik

Депутаты Верховной Рады, проголосовавшие за запрет Украинской православной церкви (УПЦ), отлучили от Иисуса Христа не только себя, но и своих потомков до седьмого колена. Об этом рассказал на проповеди в праздник Преображения настоятель ужгородского кафедрального собора УПЦ протоиерей Димитрий Сидор.

"Вы (нардепы, — прим. Life.ru) гарантированно отлучаетесь от Христа и Церкви. На всё. И ваши дети до седьмого поколения никогда не будут иметь благословения. А вы сами торжественно входите в круг людей, которые никогда Царствия Божьего не наследуют", — цитирует священника Союз православных журналистов (СПЖ).

Протоиерей напомнил, что у каждого живущего на земле есть своя Голгофа, поэтому все действия раскольников по запрету Церкви — это тоже Голгофа. Он также обратил внимание, что нардепы совсем не боятся быть привлечёнными к законной ответственности в будущем, даже на уровне международных инстанций. А значит, уверен клирик, кто-то прикрывает раскольников на Украине со стороны Запада.

Авторы Татьяна Миссуми