Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 14:43

В УПЦ раскритиковали запрет канонической церкви веропреступниками из Рады

Митрополит Климент: Верующие избрали бы другую Раду, если бы знали о запрете УПЦ

Миллионы верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сформировали бы новый состав Верховной рады, если бы знали, что парламентарии будут запрещать церковь. Такое заявление сделал глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

"Если бы миллионы верующих украинских граждан знали, что нынешний парламент будет запрещать церкви, то, очевидно, на выборах сформировали бы совершенно иной его состав", — пояснил митрополит.

Климент напомнил, что даже юридическое управление парламента считает данный принятый закон не соответствующим нескольким фундаментальным статьям украинской конституции, а также тем принципам, которые Незалежная утвердила в международных договорах.

В РПЦ испугались за 6 млн православных из-за запрета канонической церкви на Украине
В РПЦ испугались за 6 млн православных из-за запрета канонической церкви на Украине

Напомним, что сегодня, 20 августа, Верховная Рада приняла законопроект о фактическом запрете УПЦ — канонической Украинской православной церкви. Документ запрещает деятельность "религиозных организаций, связанных с Россией". Против проголосовали 29 народных депутатов. Священник РПЦ напомнил, что принимавших закон парламентариев самих крестили в той церкви, которую они запрещают. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев в изничтожении православия.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Allatrust

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Религия
  • Украина
  • Общество
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров