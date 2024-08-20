В УПЦ раскритиковали запрет канонической церкви веропреступниками из Рады
Митрополит Климент: Верующие избрали бы другую Раду, если бы знали о запрете УПЦ
Миллионы верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сформировали бы новый состав Верховной рады, если бы знали, что парламентарии будут запрещать церковь. Такое заявление сделал глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.
"Если бы миллионы верующих украинских граждан знали, что нынешний парламент будет запрещать церкви, то, очевидно, на выборах сформировали бы совершенно иной его состав", — пояснил митрополит.
Климент напомнил, что даже юридическое управление парламента считает данный принятый закон не соответствующим нескольким фундаментальным статьям украинской конституции, а также тем принципам, которые Незалежная утвердила в международных договорах.
Напомним, что сегодня, 20 августа, Верховная Рада приняла законопроект о фактическом запрете УПЦ — канонической Украинской православной церкви. Документ запрещает деятельность "религиозных организаций, связанных с Россией". Против проголосовали 29 народных депутатов. Священник РПЦ напомнил, что принимавших закон парламентариев самих крестили в той церкви, которую они запрещают. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев в изничтожении православия.
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