В УПЦ раскритиковали запрет канонической церкви веропреступниками из Рады

Миллионы верующих канонической Украинской православной церкви (УПЦ) сформировали бы новый состав Верховной рады, если бы знали, что парламентарии будут запрещать церковь. Такое заявление сделал глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

"Если бы миллионы верующих украинских граждан знали, что нынешний парламент будет запрещать церкви, то, очевидно, на выборах сформировали бы совершенно иной его состав", — пояснил митрополит.