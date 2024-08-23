Поклонская прервала молчание критикой закона о запрете УПЦ на Украине
Поклонская: Закон о запрете УПЦ не повлияет на веру украинцев в свои ценности
Наталья Поклонская. Обложка © Telegram / Наталья Поклонская
Традиция и национальный характер формируются поколениями, проходя через разные провокации — «инъекции» для выработки иммунитета. В результате слабое уходит, а сильное, наоборот, выживает. Именно так на протяжении эпох возникали и исчезали целые цивилизации, и сегодняшние события говорят о новых испытаниях для всех, даже церкви. Об этом заявила советник генерального прокурора России Наталья Поклонская, комментируя давление Киева на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
Бывший прокурор Крыма считает, что все авраамические религии могли бы собрать воедино универсальные для всех ценности, но вместо этого «раздают в руки адептов копья». Причина тому — обман, жить в котором осталось недолго.
«И ни один закон о запрете или введении правильной или неправильной церкви (в Украине, на днях принят Президентом) не повлияет на народ, обладающий внутренним пониманием тех ценностей, которые не зависят от принадлежности к какой-либо религии», — подчеркнула Поклонская.
Напомним, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций одобрил вдохновлённый Владимиром Зеленским законопроект о запрете УПЦ. В МИД России подчёркивали, что это говорит о сатанинской сущности киевского режима. У закона немало противников — например, папа Римский Франциск. Понтифик заявил о его разрушительном влиянии на религиозную свободу в республике.