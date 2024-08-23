Традиция и национальный характер формируются поколениями, проходя через разные провокации — «инъекции» для выработки иммунитета. В результате слабое уходит, а сильное, наоборот, выживает. Именно так на протяжении эпох возникали и исчезали целые цивилизации, и сегодняшние события говорят о новых испытаниях для всех, даже церкви. Об этом заявила советник генерального прокурора России Наталья Поклонская, комментируя давление Киева на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

Бывший прокурор Крыма считает, что все авраамические религии могли бы собрать воедино универсальные для всех ценности, но вместо этого «раздают в руки адептов копья». Причина тому — обман, жить в котором осталось недолго.