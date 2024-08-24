"Ищут, чтобы убить!": Жизнь и свобода защитника УПЦ в Раде оказались под угрозой по решению Киева

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук, защищавший каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), заявил о желании киевского режима посадить или убить его. По словам парламентария, уже получавшего угрозы, "власть дала указание" на его физическое устранение, и несколько преступных групп уже принялись за работу.

«Примерно два часа назад группа людей с оружием приехали в дом к матери моей супруге! Так как меня там не оказалось — устроили допрос соседей!», — написал он в одной из социальных сетей.