"Ищут, чтобы убить!": Жизнь и свобода защитника УПЦ в Раде оказались под угрозой по решению Киева
Депутат Рады Дмитрук заявил, что Киев хочет убить его из-за критики запрета УПЦ
Артём Дмитрук. Обложка © Артём Дмитрук. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / artem__dmytruk
Депутат Верховной рады Артём Дмитрук, защищавший каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), заявил о желании киевского режима посадить или убить его. По словам парламентария, уже получавшего угрозы, "власть дала указание" на его физическое устранение, и несколько преступных групп уже принялись за работу.
«Примерно два часа назад группа людей с оружием приехали в дом к матери моей супруге! Так как меня там не оказалось — устроили допрос соседей!», — написал он в одной из социальных сетей.
В то же время силовики готовятся вручить ему подозрение в совершении преступления. Политик подчеркнул, что основания для этого, как и уголовное дело, полностью сфальсифицированы. Так Киев надеется лишить депутата возможности вести свои деятельность, и у него два варианта — "убить или посадить и убить там". "Триггером" этих событий Дмитрук назвал последнее выступление в Раде с критикой законопроекта о запрете УПЦ.
Напомним, Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций одобрил вдохновлённый Владимиром Зеленским законопроект о запрете УПЦ. Комментируя это, в МИД РФ указывали на сатанинскую сущность киевского режима, зампред Совбеза Дмитрий Медведев предрекал "демонам" скорую кару, подобную постигшей Содом и Гоморру. Не согласен с решением и папа Римский Франциск. По его словам, документ нарушает религиозную свободу в республике.