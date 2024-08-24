Зеленский записал обращение по случаю Дня независимости рядом с границей с Курской областью
Зеленский записал видеообращение на границе с Курской областью
Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю Дня независимости Украины. Как сообщает издание «Страна.ua» съёмка проходила в Сумской области недалеко от границы с Россией.
«Зеленский записал обращение к 33-й годовщине украинской независимости. На видео он находится в Сумской области, в районе реки Псёл», — говорится в публикации.
Именно из Сумской области бойцы ВСУ начали наступление на Курскую область. При этом Зеленский начал видеообращение по случаю Дня независимости с угроз в адрес России. В частности, он заявил, что «украинцы всегда возвращают долги».
Ранее Life.ru сообщал о колоссальных потерях ВСУ после предпринятой попытки атаковать Курское приграничье. По данным Минобороны России, Украины потеряла в боях 5137 военнослужащих, 69 танков и 27 боевых машин пехоты. На этом список не завершается. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что российские бойцы не позволяют ВСУ подтянуть свежие силы в Курскую область. По его словам, ситуация в регионе находится под контролем.
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