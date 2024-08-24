Зеленский записал обращение по случаю Дня независимости рядом с границей с Курской областью

Владимир Зеленский записал видеообращение по случаю Дня независимости Украины. Как сообщает издание «Страна.ua» съёмка проходила в Сумской области недалеко от границы с Россией.

«Зеленский записал обращение к 33-й годовщине украинской независимости. На видео он находится в Сумской области, в районе реки Псёл», — говорится в публикации.

Именно из Сумской области бойцы ВСУ начали наступление на Курскую область. При этом Зеленский начал видеообращение по случаю Дня независимости с угроз в адрес России. В частности, он заявил, что «украинцы всегда возвращают долги».