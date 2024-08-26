Всё больше бойцов ВСУ в Курской области сдаются в плен

Российские подразделения спецназа «Ахмат» продолжают захватывать в плен украинских боевиков в Курской области. Часть из них сдаётся по своей воле, рассказал в беседе с РИА «Новости» командир СОБР и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

«Наши подразделения продолжают брать пленных на данном участке, часть из них сдаются добровольно. Рассказывают они интересные вещи. Призываю всех, кто идет против нас, последовать их примеру и сохранить себе жизнь», — заявил военный.

Благодаря слаженной работе, уточнил командир, количество пленных пополняют как военнослужащие спецназа "Ахмат", так и других подразделений ВС РФ.