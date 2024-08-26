Всё больше бойцов ВСУ в Курской области сдаются в плен
Алаудинов: Количество пленных бойцов ВСУ в Курской области постоянно растёт
Российские подразделения спецназа «Ахмат» продолжают захватывать в плен украинских боевиков в Курской области. Часть из них сдаётся по своей воле, рассказал в беседе с РИА «Новости» командир СОБР и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«Наши подразделения продолжают брать пленных на данном участке, часть из них сдаются добровольно. Рассказывают они интересные вещи. Призываю всех, кто идет против нас, последовать их примеру и сохранить себе жизнь», — заявил военный.
Благодаря слаженной работе, уточнил командир, количество пленных пополняют как военнослужащие спецназа "Ахмат", так и других подразделений ВС РФ.
Ранее Life.ru писал, что бойцам спецназа «Ахмат» удалось уничтожить более десяти единиц украинской техники в Курской области. По его словам, в ходе операции, российским войскам удалось также взять в плен десять бойцов ВСУ.
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