На Украину ввезли около 500 тонн триэтаноламина, который применяется для производства азотистого иприта. Только в июле 2024 года украинская компания "Реагент" импортировала свыше 160 тонн данного вещества для химоружия, сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Речь идёт о поставках Киеву порядка пятисот тонн триэтаноламина — соединения, которое может использоваться для производства боевого отравляющего вещества азотистого иприта. Только в июле 2024 года украинская компания "Реагент" импортировала более 160 тонн триэтаноламина", – пояснил Кириллов.

Он обратил внимание на то, что в открытом доступе нет ни одного факта, подтверждающего, что товар не был использован в противоправных целях. Генерал-лейтенант обвинил Киев в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия при содействии западных кураторов. В связи со сведениями Минобороны он обратился к ОЗХО за разъяснениями, предоставляет ли Украина организации информацию о закупках сотен тонн прекурсоров токсичных химикатов.

Кириллов напомнил, что ситуация с закупкой Сирией подобных химикатов вызвала бурное негодование Запада и обернулась принятием ОЗХО в декабре 2023 года рекомендаций по полному запрету экспорта химической продукции двойного назначения на территорию САР.