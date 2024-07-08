РХБЗ: С начала СВО Киев более 400 раз применял нелетальные токсичные химикаты
ВСУ уже более 400 раз использовали токсичные химикаты нелетального действия с февраля 2022 года. Об этом рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга.
"Украинский режим регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия. В ходе СВО зафиксировано более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия, большинство из них официально подтверждены аккредитованной лабораторией Минобороны России", — сказал он.
Помимо этого, в Минобороны отметили регулярные случаи применения украинскими войсками раздражающего вещества хлорпикрин в смеси с хлорацетофеноном у Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной, Артёмовска. Это также запрещено всеми конвенциями.
Ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ используют против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов — от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции, до настоящих ядов. Расследование случаев применения киевским режимом токсикохимикатов проводится в соответствии с требованиями Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО).
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