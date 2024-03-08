Киев применяет против российских военных и официальных лиц токсичные химикаты. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин на 105-й сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

"Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов — от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов, включённых в списки приложения по химикатам к КЗХО", — подчеркнул Тарабрин.

По его словам, расследование случаев применения киевским режимом токсичных химикатов проводится в соответствии с требованиями Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО). Тарабрин дополнил, что поставки химических веществ осуществляются западными кураторами Киева, в частности США.