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8 марта, 16:15

ВСУ применяют против ВС России токсичные вещества в зоне СВО, заявили в ОЗХО

Постпред РФ при ОЗХО Тарабрин: ВСУ используют против ВС РФ токсичные химикаты

Киев применяет против российских военных и официальных лиц токсичные химикаты. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и посол РФ в Нидерландах Владимир Тарабрин на 105-й сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге.

"Киевский режим использует против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов — от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов, включённых в списки приложения по химикатам к КЗХО", — подчеркнул Тарабрин.

По его словам, расследование случаев применения киевским режимом токсичных химикатов проводится в соответствии с требованиями Конвенции о запрещении химоружия (КЗХО). Тарабрин дополнил, что поставки химических веществ осуществляются западными кураторами Киева, в частности США.

В МИД РФ заявили, что Киев замышляет провокацию с отравляющими веществами
В МИД РФ заявили, что Киев замышляет провокацию с отравляющими веществами

А ранее Life.ru писал, что в декабре 2023 года Минобороны РФ сообщало, что из-за провала контрнаступления Украина готовит провокацию с использованием боевых отравляющих веществ в зоне активных действий ВС РФ. Для этого СБУ уже привлекла украинскую компанию "Реалаб", через которую осенью закупила в Германии триэтаноламин и азотсодержащее соединение натрия. Триэтаноламин входит в приложение по химикатам Конвенции о запрещении химоружия и подлежит декларированию.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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