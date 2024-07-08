Минобороны РФ рассекретило спонсора ввоза на Украину радиохимических отходов
Кириллов: Ввоз отработавшего ядерного топлива на Украину спонсирует фонд Сороса
Ввоз отработанного ядерного топлива продолжается на территорию Украины через Польшу и Румынию. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Ввоз отработавшего ядерного топлива и побочных продуктов опасных химических производств продолжается на территорию страны через Польшу и Румынию, что приводит к превращению Украины в свалку высокоопасных отходов", — сказал он во время брифинга.
Кириллов также подчеркнул, что все организационные моменты курирует глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак, а спонсирует весь этот процесс фонд американского миллиардера Джорджа Сороса.
Данные о ввозе опасных радиохимических веществ на Украину, напомним, были рассекречены в конце июня. Тогда Кириллов заявлял, что из данных отходов можно создать "грязную бомбу" с последующим её применением "под чужим флагом".
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