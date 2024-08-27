Зеленский заявил о новом «плане победы Украины» и вновь потребовал у Байдена помощи

Владимир Зеленский заявил, что планирует в сентябре показать план войны с Россией президенту США Джо Байдену. Однако как можно понять из его сообщения, для «плана победы Украины» Киеву опять нужна помощь Запада. По его словам, успех стратегии зависит от главы Белого дома.

«Детально говорить не буду, план подготовлен, думаю, справедливо будет если этот план сначала представлю президенту США. От него зависит успех этого плана, дадут нам то, что в плане, или нет. Думаю, что в сентябре представлю план ему на встрече, и, думаю, будет правильным передать этот план Камале Харрис и Трампу», — отметил Зеленский в ходе пресс-конференции.