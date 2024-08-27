Зеленский рассекретил испытания первой украинской баллистической ракеты
Владимир Зеленский сообщил, что Украина впервые испытала собственную баллистическую ракету. По его утверждению, результаты положительные.
«Были позитивные испытания первой украинской баллистической ракеты. Деталями об этой ракете больше поделиться не могу», – загадочно сказал главарь киевского режима на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телемарафона.
Характеристики баллистической ракеты он раскрыть отказался, но такие снаряды могут обладать дальностью полёта от сотен до тысяч километров.
А ранее президент США Джо Байден объявил о скором предоставлении Украине нового пакета военной помощи. В него войдут ракеты для систем противовоздушной обороны, антидроновое и противотанковое оружие, а также дополнительные боеприпасы.
Сайт президента Украины