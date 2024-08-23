Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 04:31

Озвучен состав новой военной помощи Америки Украине

AP: США могут в пятницу объявить о военной помощи Киеву на $125 млн

США в пятницу могут объявить, что выделяют Киеву новый пакет военной помощи на 125 млн долларов, передаёт агентство Associated Press, ссылаясь на источники.

В составе нового транша могут оказаться ракеты для систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, средства радиоэлектронной борьбы.

Захарова указала на вовлечённость Латвии в украинский конфликт из-за БПЛА
Захарова указала на вовлечённость Латвии в украинский конфликт из-за БПЛА

Ранее стало известно, что ВСУ используют польские бронетранспортёры Oncilla в Курской области. Варшава отправила на Украину около 30 таких машин. О том, сколько из них поехало атаковать в российское приграничье, информации нет.

Обложка ©

Unsplash / Kony

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров