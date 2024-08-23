Озвучен состав новой военной помощи Америки Украине

США в пятницу могут объявить, что выделяют Киеву новый пакет военной помощи на 125 млн долларов, передаёт агентство Associated Press, ссылаясь на источники.

В составе нового транша могут оказаться ракеты для систем ПВО, снаряды для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы Javelin, артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм, средства радиоэлектронной борьбы.

Ранее стало известно, что ВСУ используют польские бронетранспортёры Oncilla в Курской области. Варшава отправила на Украину около 30 таких машин. О том, сколько из них поехало атаковать в российское приграничье, информации нет.