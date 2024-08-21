Захарова указала на вовлечённость Латвии в украинский конфликт из-за БПЛА

"Официальная Рига намеренно подливает масла в огонь и провоцирует расширение географии военных действий, не скрывая своего злорадства от того, что латвийское оружие используется режимом Владимира Зеленского для убийств мирных жителей и обстрелов российских городов", — пояснила Захарова.