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21 августа, 04:52

Захарова указала на вовлечённость Латвии в украинский конфликт из-за БПЛА

Захарова: Отправка Латвией Украине БПЛА говорит о вовлечённости Риги в конфликт

Отправка Латвией 500 беспилотников Киеву подтверждает нарастающую вовлечённость Риги в украинский конфликт. Такое заявление РИА "Новости" сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Официальная Рига намеренно подливает масла в огонь и провоцирует расширение географии военных действий, не скрывая своего злорадства от того, что латвийское оружие используется режимом Владимира Зеленского для убийств мирных жителей и обстрелов российских городов", — пояснила Захарова.

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Россия, как ранее писал Life.ru, уже предупреждала, что любое производство или же грузы, поставляемые на Украину, будут считаться законной целью. Недовольны бесконечной помощью и на Западе. В Берлине не так давно состоялся марш, во время которого семь тысяч немцев вышли против передачи Украине оружия. С похожими лозунгами выступали и в Париже. А пока верхушка киевского режима продолжает топить страну в долгах, сообщается, что в Незалежной вскоре нечем будет платить госслужащим.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Ярослав Чингаев

Анатолий Симоненко
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