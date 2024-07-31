В МИД РФ напомнили ФРГ, что её военные заводы на Украине будут законной целью

ВС РФ посчитает законной целью любой военный завод, производящий боеприпасы на территории Украины, независимо от того, какой стране он принадлежит. С таким заявлением на брифинге выступил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

Ранее, 24 июля, появилась информация о том, что немецкий концерт Rheinmetall принял официальный заказ на строительство на Украине завода боеприпасов.

"В этой связи напоминаем, что любые заводы на Украине являются законной целью российских вооруженных сил. Любые военные заводы", — отметил представитель МИД РФ.