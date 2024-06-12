ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июня, 20:26

На Украине анонсировали открытие первых в стране заводов Rheinmetall

Глава Минэкономики Свириденко: Rheinmetall откроет первые заводы на Украине

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что немецкий концерн Rheinmetall откроет первые заводы на территории Незалежной. Она также сообщила, что киевский режим призвал западные компании инвестировать в экономику этой бывшей советской республики для развития её оружейной промышленности.

По словам украинского министра, в рамках этой инициативы был заключён ряд соглашений на 650 миллионов евро между различными компаниями.

"Подписали более чем сто соглашений и договорённостей. Это усилит наш энергетический сектор, частную экономику, наш человеческий капитал и, конечно, всю страну", — заявила Свириденко журналистам.

В Германии пообещали Киеву "сотни тысяч" снарядов, включая дальнобойные
В Германии пообещали Киеву "сотни тысяч" снарядов, включая дальнобойные

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей украинской промышленности Александр Камышин заявил о начале работы первой совместной производственной площадки Укроборонпрома и немецкого концерна Rheinmetall. Киевские чиновники предполагают, что в дальнейшем на базе этого предприятия будут изготавливаться новые образцы бронетехники.

Обложка ©

Telegram / Министр стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Украина
  • Германия
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров