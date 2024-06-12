Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что немецкий концерн Rheinmetall откроет первые заводы на территории Незалежной. Она также сообщила, что киевский режим призвал западные компании инвестировать в экономику этой бывшей советской республики для развития её оружейной промышленности.

По словам украинского министра, в рамках этой инициативы был заключён ряд соглашений на 650 миллионов евро между различными компаниями.

"Подписали более чем сто соглашений и договорённостей. Это усилит наш энергетический сектор, частную экономику, наш человеческий капитал и, конечно, всю страну", — заявила Свириденко журналистам.