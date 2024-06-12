На Украине анонсировали открытие первых в стране заводов Rheinmetall
Глава Минэкономики Свириденко: Rheinmetall откроет первые заводы на Украине
Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что немецкий концерн Rheinmetall откроет первые заводы на территории Незалежной. Она также сообщила, что киевский режим призвал западные компании инвестировать в экономику этой бывшей советской республики для развития её оружейной промышленности.
По словам украинского министра, в рамках этой инициативы был заключён ряд соглашений на 650 миллионов евро между различными компаниями.
"Подписали более чем сто соглашений и договорённостей. Это усилит наш энергетический сектор, частную экономику, наш человеческий капитал и, конечно, всю страну", — заявила Свириденко журналистам.
Ранее министр по вопросам стратегических отраслей украинской промышленности Александр Камышин заявил о начале работы первой совместной производственной площадки Укроборонпрома и немецкого концерна Rheinmetall. Киевские чиновники предполагают, что в дальнейшем на базе этого предприятия будут изготавливаться новые образцы бронетехники.
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