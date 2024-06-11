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11 июня, 06:28

На Украине начал работу совместный с Rheinmetall оборонный производственный цех

Украина и Германия запускают работу первой совместной производственной площадки в оборонной сфере. Об этом рассказал в своём телеграм-канале министр по вопросам стратегических отраслей украинской промышленности Александр Камышин.

"Сегодня начала работу первая совместная производственная площадка Укроборонпрома и немецкого концерна Rheinmetall. Это важный шаг в укреплении оборонного потенциала нашей страны и развитии военно-промышленного комплекса", — сообщил он.

Украина рассчитывает, что в дальнейшем на базе этого предприятия будут изготавливаться новые образцы бронетехники. По словам Камышина, уже к настоящему моменту это позволит затрачивать меньше времени на ремонт иностранной техники, а значит, она будет быстрее возвращаться на передовую.

Rheinmetall — самая крупная немецкая оборонная компания. Она входит в тройку крупнейших концернов Запада по объёмам произведённых военных автомобилей и боеприпасов.

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Ранее глава Rheinmetall Паппергер заявил, что компания будет открывать новые заводы, в том числе за пределами Германии. Такое решение бизнесмен принял, поскольку он считает, что сокративший производство боеприпасов Запад не готов к обычной войне.

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Telegram / Александр Камышин

Владимир Озеров
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