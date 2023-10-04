В США считают, что на Украине скоро будет нечем платить госслужащим

Уже в ноябре текущего года украинские власти могут столкнуться с дефицитом денежных средств, необходимых для выплат зарплат государственным служащим. Как сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и американских чиновников, это может случиться из-за борьбы с шатдауном в Соединённых Штатах.

"Министерство финансов Украины ожидало потенциальных задержек финансирования из-за борьбы с шатдауном в США и располагает ресурсами для удовлетворения бюджетных потребностей в октябре, однако после ноября правительство может быть вынуждено принять решение о том, какие услуги или зарплаты сократить, или стоит попытаться взять кредит", — говорится в материале.

Подобное положение дел может оказать давление и на Владимира Зеленского, который столкнётся с суровой критикой со стороны оппозиции внутри страны. При этом Киеву предстоит доказать, что растраты средств по предыдущему платежу были соблюдены надлежащим образом. Это нужно для того, чтобы Агентство США по международному развитию обработало октябрьский платёж в размере 1,15 миллиарда долларов по программе Всемирного банка.