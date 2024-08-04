"Путин — наш друг!": Немцы маршем под "Калинку-малинку" выступили против поставок оружия Киеву
Более семи тысяч немцев вышли на улицы Берлина в марше против поставок Украине
Более семи тысяч немцев приняли участие в массовой демонстрации под лозунгом "Единство, право и свобода — движение". В ходе акции протеста в центре Берлина участники выкрикивали лозунги за мир, свободу и демократию, а также выступали против поставок оружия на Украину.
Митинг в Берлине против поставок оружия Украине. Видео © X / East West Group
Некоторые из участников держали флаги РФ. Во время шествия звучали советские песни "Катюша", "Дорогой длинною", а также "Калинка-малинка" и другие известные отечественные композиции. Участники прошли маршем по главным улицам Берлина и собрались у Колонны Победы, где прозвучал финальный аккорд митинга с лозунгом "Свобода, мир, радость".
"Я не воюю с Россией!", "Путин — наш друг!", "Мир для всех народов", "Американцы — вон", "Мир сейчас! Без оружия!" — гласили надписи на плакатах.
Сначала для участия в демонстрации записалось пять тысяч человек, однако организаторы заявили, что ожидают больше участников. Мероприятие прошло мирно, порядок поддерживали около 500 полицейских.
Ранее Life.ru писал, что схожее мероприятие организовывали французы. В марте парижане, которые выступают против поставок Киеву вооружений и отправки войск стран Запада, вышли на улицы города с акцией протеста. Демонстранты несли плакаты с надписями "Нет третьей мировой войне!", "Выход из НАТО, выход из ЕС", "Мамы против войны", "Оставьте в покое наших детей". Кроме того, участники марша демонстративно рвали флаги НАТО.
X / East West Group