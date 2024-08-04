Более семи тысяч немцев приняли участие в массовой демонстрации под лозунгом "Единство, право и свобода — движение". В ходе акции протеста в центре Берлина участники выкрикивали лозунги за мир, свободу и демократию, а также выступали против поставок оружия на Украину.

Митинг в Берлине против поставок оружия Украине. Видео © X / East West Group

Некоторые из участников держали флаги РФ. Во время шествия звучали советские песни "Катюша", "Дорогой длинною", а также "Калинка-малинка" и другие известные отечественные композиции. Участники прошли маршем по главным улицам Берлина и собрались у Колонны Победы, где прозвучал финальный аккорд митинга с лозунгом "Свобода, мир, радость".

"Я не воюю с Россией!", "Путин — наш друг!", "Мир для всех народов", "Американцы — вон", "Мир сейчас! Без оружия!" — гласили надписи на плакатах.

Сначала для участия в демонстрации записалось пять тысяч человек, однако организаторы заявили, что ожидают больше участников. Мероприятие прошло мирно, порядок поддерживали около 500 полицейских.