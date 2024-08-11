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11 августа, 17:59

Литва передаст Украине первую партию боевых дронов на сумму пять миллионов евро

Первые БПЛА литовского производства будут отправлены Киеву в начале сентября. Об этом сообщается в Минобороны балтийской республики.

"Первые дроны литовских производителей должны быть поставлены на Украину в сентябре", говорится в публикации Sputnik Литва, ссылающейся на ведомство.

Уточняется, что речь идёт о поставке беспилотников на сумму пять миллионов евро. В Вильнюсе заявили, что тесты дронов пяти производителей уже состоялись.

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Россия, как ранее писал Life.ru, уже предупреждала, что любое производство или же грузы, поставляемые на Украину, будут считаться законной целью. Недовольны бесконечной помощью и на Западе. В Берлине не так давно состоялся марш, во время которого семь тысяч немцев вышли против передачи Украине оружия. С похожими лозунгами выступали и в Париже. А пока верхушка киевского режима продолжает топить страну в долгах, сообщается, что в Незалежной вскоре нечем будет платить госслужащим.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Мария Любицкая
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