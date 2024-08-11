Литва передаст Украине первую партию боевых дронов на сумму пять миллионов евро

Первые БПЛА литовского производства будут отправлены Киеву в начале сентября. Об этом сообщается в Минобороны балтийской республики.

"Первые дроны литовских производителей должны быть поставлены на Украину в сентябре", — говорится в публикации Sputnik Литва, ссылающейся на ведомство.