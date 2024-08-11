Литва передаст Украине первую партию боевых дронов на сумму пять миллионов евро
Первые БПЛА литовского производства будут отправлены Киеву в начале сентября. Об этом сообщается в Минобороны балтийской республики.
"Первые дроны литовских производителей должны быть поставлены на Украину в сентябре", — говорится в публикации Sputnik Литва, ссылающейся на ведомство.
Уточняется, что речь идёт о поставке беспилотников на сумму пять миллионов евро. В Вильнюсе заявили, что тесты дронов пяти производителей уже состоялись.
Россия, как ранее писал Life.ru, уже предупреждала, что любое производство или же грузы, поставляемые на Украину, будут считаться законной целью. Недовольны бесконечной помощью и на Западе. В Берлине не так давно состоялся марш, во время которого семь тысяч немцев вышли против передачи Украине оружия. С похожими лозунгами выступали и в Париже. А пока верхушка киевского режима продолжает топить страну в долгах, сообщается, что в Незалежной вскоре нечем будет платить госслужащим.
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