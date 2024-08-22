В Польше подтвердили «участие» в атаке ВСУ на Курскую область

По данным издания, Польша отправила на Украину около 30 таких машин. О том, сколько из них поехало атаковать Курскую область, информации нет.

Ранее Life.ru сообщал, что Киев в срочном порядке запросил у стран НАТО тяжёлую строительную, инженерную и медицинскую технику. Уточнялось, что Украине нужно 17 гусеничных и 10 колёсных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами и не только. Но западная техника под Курском не сильно помогает продвигаться в регионе. К тому же, российские военные не дают пополнить запасы вооружения вражеской армии. Накануне экипаж вертолёта Ми-28НМ ВС России с помощью тепловизора вычислил и ликвидировал бронетехнику и личный состав ВСУ.