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22 августа, 11:58

В Польше подтвердили «участие» в атаке ВСУ на Курскую область

Interia: ВСУ используют польские боевые машины в атаке на Курскую область

Вооружённые силы Украины используют польские бронетранспортёры Oncilla в Курской области. Об этом сообщает издание Interia.

«Оказывается, польские бронетранспортёры Oncilla принимают участие в атаке Украины на Курскую область», — написали журналисты, отметив, что военные ВСУ хвалят зарубежную технику.

По данным издания, Польша отправила на Украину около 30 таких машин. О том, сколько из них поехало атаковать Курскую область, информации нет.

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Ранее Life.ru сообщал, что Киев в срочном порядке запросил у стран НАТО тяжёлую строительную, инженерную и медицинскую технику. Уточнялось, что Украине нужно 17 гусеничных и 10 колёсных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами и не только. Но западная техника под Курском не сильно помогает продвигаться в регионе. К тому же, российские военные не дают пополнить запасы вооружения вражеской армии. Накануне экипаж вертолёта Ми-28НМ ВС России с помощью тепловизора вычислил и ликвидировал бронетехнику и личный состав ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Александра Мышляева
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