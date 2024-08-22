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Регион
22 августа, 11:29

Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сумской области

Авиация армии России ударила по точкам дислокации личного состава и техники 10 резервных бригад и одного батальона ВСУ в Сумской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники <...> ВСУ, <...> в районах населённых пунктов Басовка, Бояро-Лежачи, Ворожба, Дружба, Журавка, Краснополье, Катериновка, Миропольское, Локня, Ободы, Первомайское, Сумы, Стариково и Черневое», — указано в докладе ведомства.

Целью атаки стали резервные подразделения 22-й, 41-й и 61-й мехбригад, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады национальной гвардии Украины, 103-й, 106-й, 107 и 119-й бригад территориальной обороны и 69-го стрелкового батальона. Кроме того, совместными ударами авиации, артиллерии и сухопутных войск было нанесено поражение 22-й и 115-й мехбригаде, а также 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ у Апанасовки, Борков, Вишнёвки, Гордеевки, Михайловки, Плехово, Снагости и Локни в приграничье Курской области.

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Напомним, что ВСУ предприняли попытку вторжения в Курскую область утром 6 августа, с тех пор там ведутся интенсивные бои. Ранее в Минобороны обновили данные о потерях ВС Украины в приграничье региона. За последние сутки противник потерял более 300 военнослужащих. Общие потери ВСУ в Курской области превышают 4 700 человек.

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Shutterstock / FOTODOM / aarrows

Юрий Лысенко
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