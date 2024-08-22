Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ в Сумской области

Авиация армии России ударила по точкам дислокации личного состава и техники 10 резервных бригад и одного батальона ВСУ в Сумской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники <...> ВСУ, <...> в районах населённых пунктов Басовка, Бояро-Лежачи, Ворожба, Дружба, Журавка, Краснополье, Катериновка, Миропольское, Локня, Ободы, Первомайское, Сумы, Стариково и Черневое», — указано в докладе ведомства.

Целью атаки стали резервные подразделения 22-й, 41-й и 61-й мехбригад, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады национальной гвардии Украины, 103-й, 106-й, 107 и 119-й бригад территориальной обороны и 69-го стрелкового батальона. Кроме того, совместными ударами авиации, артиллерии и сухопутных войск было нанесено поражение 22-й и 115-й мехбригаде, а также 82-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ у Апанасовки, Борков, Вишнёвки, Гордеевки, Михайловки, Плехово, Снагости и Локни в приграничье Курской области.