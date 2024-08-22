Войсковая группировка «Запад» ВС РФ в течение минувших суток продвинулась на более выгодные тактические рубежи и нанесла удары по скоплениям личного состава и технике семи бригад ВСУ, отбив четыре контратаки противника. Потери украинской стороны составили до 440 бойцов, говорится в сводке Минобороны России.

«Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 110-й бригад теробороны и 1-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Табаевка Харьковской области, Стельмаховка, Розовка, Надия, Невское ЛНР, Торское ДНР, а также Серебрянского лесничества. <...> Потери противника составили до 440 военнослужащих», — указано в сообщении.

Российскими военнослужащими были отражены четыре контратаки штурмгрупп 12-й бригады специального назначения «Азов»* и 23-го отдельного стрелкового батальона ВС Украины. Помимо потерь в личном составе противник лишился двух бронеавтомобилей, 11 обычных авто, двух боевых машин для РСЗО «Град», 155-миллиметровой американской гаубицы М198, двух 155-миллиметровых британских гаубиц FH-70, 122-миллиметровой САУ «Гвоздика» и 122-миллиметровой гаубицы Д-30.

Ещё плачевнее для ВСУ обстоят дела в зоне ответственности войсковой группы «Юг» российской армии. В Минобороны РФ сообщили, что за минувшие сутки противник потерял там до 765 бойцов, а также семь складов с боеприпасами и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».