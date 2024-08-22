Более семи сотен украинских бойцов перемолола Армия России в ходе боевых действий в ДНР

До 765 военных, семь складов боеприпасов и боевую машину РСЗО «Град» потеряли Вооружённых сил Украины в зоне ответственности российской группировки «Юг». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны на брифинге в четверг, 22 августа.

В ходе боёв на территории Донецкой Народной Республике противнику тяжелее всего пришлось близ населённых пунктов Верхнекаменское, Переездное, Григоровка, Часов Яр, Красногоровка, Максимильяновка и Константиновка.