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22 августа, 10:21

Более семи сотен украинских бойцов перемолола Армия России в ходе боевых действий в ДНР

Минобороны: Потери ВСУ в зоне группировки «Юг» составили до 765 военных

До 765 военных, семь складов боеприпасов и боевую машину РСЗО «Град» потеряли Вооружённых сил Украины в зоне ответственности российской группировки «Юг». Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны на брифинге в четверг, 22 августа.

В ходе боёв на территории Донецкой Народной Республике противнику тяжелее всего пришлось близ населённых пунктов Верхнекаменское, Переездное, Григоровка, Часов Яр, Красногоровка, Максимильяновка и Константиновка.

Командиры ВСУ наплевали на потерю земель и стянули "элитные" батальоны из ДНР к Курску
Командиры ВСУ наплевали на потерю земель и стянули "элитные" батальоны из ДНР к Курску

На фоне передислокации ВС РФ освободили один из крупных населённых пунктов дзержинской агломерации Артёмово в ДНР (украинское название — Зализное). Это заслуга подразделений группировки войск «Центр», которые также за прошедшие сутки смогли улучшить тактическое положение.

Обложка ©

Shutterstock/ FOTODOM / Vlasov Yevhenii

Алексей Берковиц
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