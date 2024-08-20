Командиры ВСУ наплевали на потерю земель и стянули "элитные" батальоны из ДНР к Курску
СМИ узнали о переброске наиболее боеспособных подразделений ВСУ из ДНР под Курск
Командование ВСУ перебросило свои самые боеспособные подразделения с линии фронта в ДНР к Курской области. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
"Наиболее боеспособные подразделения противник с линии фронта в ДНР убрал. Все они переброшены в Курскую область, Сумы", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, "элитные" батальоны были сняты из окрестностей Красноармейска (украинское название — Покровск), Родинского, Константиновки и ряда небольших населённых пунктов ДНР.
На фоне передислокации ВС РФ освободили один из крупных населённых пунктов дзержинской агломерации Артёмово в ДНР (украинское название — Зализное). Это заслуга подразделений группировки войск "Центр", которые также за прошедшие сутки смогли улучшить тактическое положение. Кроме того, нашим бойцам удалось освободить железодорожную станцию Выемка в ДНР. Позже Нью-Йорк перешёл под контроль российских войск.
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