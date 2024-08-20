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20 августа, 05:33

Командиры ВСУ наплевали на потерю земель и стянули "элитные" батальоны из ДНР к Курску

СМИ узнали о переброске наиболее боеспособных подразделений ВСУ из ДНР под Курск

Командование ВСУ перебросило свои самые боеспособные подразделения с линии фронта в ДНР к Курской области. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

"Наиболее боеспособные подразделения противник с линии фронта в ДНР убрал. Все они переброшены в Курскую область, Сумы", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, "элитные" батальоны были сняты из окрестностей Красноармейска (украинское название — Покровск), Родинского, Константиновки и ряда небольших населённых пунктов ДНР.

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На фоне передислокации ВС РФ освободили один из крупных населённых пунктов дзержинской агломерации Артёмово в ДНР (украинское название — Зализное). Это заслуга подразделений группировки войск "Центр", которые также за прошедшие сутки смогли улучшить тактическое положение. Кроме того, нашим бойцам удалось освободить железодорожную станцию Выемка в ДНР. Позже Нью-Йорк перешёл под контроль российских войск.

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Shutterstock / DreamSlamStudio

Андрей Бражников
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