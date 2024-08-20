Командиры ВСУ наплевали на потерю земель и стянули "элитные" батальоны из ДНР к Курску

Командование ВСУ перебросило свои самые боеспособные подразделения с линии фронта в ДНР к Курской области. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

"Наиболее боеспособные подразделения противник с линии фронта в ДНР убрал. Все они переброшены в Курскую область, Сумы", — уточнил собеседник агентства.