Власти Украины призвали к эвакуации жителей трёх подконтрольных ВСУ городов ДНР
Жители Красноармейска (Покровск после переименования), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР, который контролируются ВСУ, должны в ближайшее время эвакуироваться в связи с приближением линии фронта к населённым пунктам. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
"Обращаюсь к жителям населённых пунктов в непосредственной близости к линии фронта. Прежде всего это Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населённых пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы", — написала она в телеграм-канале.
Ранее, как сообщал Life.ru, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала жителей Красноармейска и Димитрова как можно скорее эвакуироваться из городов по причине стремительного приближения российских войск. Обстановка на данном направлении в настоящее время напряжённая. ВС РФ уже приблизились к трассе снабжения хабов ВСУ около Красноармейска.
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