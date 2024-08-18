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18 августа, 16:21

Власти Украины призвали к эвакуации жителей трёх подконтрольных ВСУ городов ДНР

Жители Красноармейска (Покровск после переименования), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР, который контролируются ВСУ, должны в ближайшее время эвакуироваться в связи с приближением линии фронта к населённым пунктам. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"Обращаюсь к жителям населённых пунктов в непосредственной близости к линии фронта. Прежде всего это Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населённых пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы", — написала она в телеграм-канале.

На Украине признали напряжённую ситуацию для ВСУ на Красноармейском направлении
На Украине признали напряжённую ситуацию для ВСУ на Красноармейском направлении

Ранее, как сообщал Life.ru, депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая призвала жителей Красноармейска и Димитрова как можно скорее эвакуироваться из городов по причине стремительного приближения российских войск. Обстановка на данном направлении в настоящее время напряжённая. ВС РФ уже приблизились к трассе снабжения хабов ВСУ около Красноармейска.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Мария Любицкая
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