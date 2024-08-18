Власти Украины призвали к эвакуации жителей трёх подконтрольных ВСУ городов ДНР

Жители Красноармейска (Покровск после переименования), Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР, который контролируются ВСУ, должны в ближайшее время эвакуироваться в связи с приближением линии фронта к населённым пунктам. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

"Обращаюсь к жителям населённых пунктов в непосредственной близости к линии фронта. Прежде всего это Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населённых пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы", — написала она в телеграм-канале.