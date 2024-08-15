На Украине начали эвакуацию жителей Красноармейска из-за приближения ВС РФ
ВС РФ в зоне СВО. Обложка © пресс-служба Минобороны РФ/AP
Украинские власти призывают жителей покинуть город Красноармейск (другое название — Покровск) в ДНР, объяснив требование стремительным приближением российских войск. Об этом написал в телеграм-канале глава городской военной администрации Сергей Добряк.
Чиновник подчеркнул, что ВС РФ "почти вплотную" приблизились к населённому пункту, поэтому всем мирным гражданам настоятельно рекомендовано эвакуироваться.
Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил, что Киеву приходится снимать резервы с других участков фронта, чтобы выслать их в качестве подкрепления на Курское направление. Там украинские военные попытались прорваться ещё 6 августа, бои продолжаются, ВСУ терпят поражение. По словам Алаудинова, в атаке на курское приграничье задействованы 12 тысяч бойцов противника. Сейчас потери ВСУ на данном участке уже достигли 2,3 тысячи военных.