ВС РФ приблизились к трассе снабжения хабов ВСУ около Красноармейска

Российские военные приблизились к трассе Донецк — Красноармейск (Покровск), благодаря которой ВСУ снабжают крупные хабы на Покровском направлении. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

"Приблизились к трассе Донецк — Красноармейск (украинское название — Покровск) в районе Новогродовки. Это, по сути, ключевая трасса снабжения украинской группировки в нескольких крупных хабах противника на этом направлении", — сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что по этой дороге ВСУ получают снабжение в Украинске, Селидове и Новогродовке. Кроме того, по трассе боеприпасы идут в близлежащее посёлки, в которых дислоцируется враг. В этом районе, отметил военный, находится село Курахово — выгодная точка для представителей киевского режима, однако после взятия под контроль дороги, логистика ВС Украины находится под ударом.