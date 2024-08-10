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10 августа, 10:41

ВС РФ приблизились к трассе снабжения хабов ВСУ около Красноармейска

Российские военные приблизились к трассе Донецк — Красноармейск (Покровск), благодаря которой ВСУ снабжают крупные хабы на Покровском направлении. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.

"Приблизились к трассе Донецк — Красноармейск (украинское название — Покровск) в районе Новогродовки. Это, по сути, ключевая трасса снабжения украинской группировки в нескольких крупных хабах противника на этом направлении", — сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что по этой дороге ВСУ получают снабжение в Украинске, Селидове и Новогродовке. Кроме того, по трассе боеприпасы идут в близлежащее посёлки, в которых дислоцируется враг. В этом районе, отметил военный, находится село Курахово — выгодная точка для представителей киевского режима, однако после взятия под контроль дороги, логистика ВС Украины находится под ударом.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Александра Мышляева
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