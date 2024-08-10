ВС РФ приблизились к трассе снабжения хабов ВСУ около Красноармейска
Российские военные приблизились к трассе Донецк — Красноармейск (Покровск), благодаря которой ВСУ снабжают крупные хабы на Покровском направлении. Об этом ТАСС рассказали в силовых структурах.
"Приблизились к трассе Донецк — Красноармейск (украинское название — Покровск) в районе Новогродовки. Это, по сути, ключевая трасса снабжения украинской группировки в нескольких крупных хабах противника на этом направлении", — сказал собеседник агентства.
Он рассказал, что по этой дороге ВСУ получают снабжение в Украинске, Селидове и Новогродовке. Кроме того, по трассе боеприпасы идут в близлежащее посёлки, в которых дислоцируется враг. В этом районе, отметил военный, находится село Курахово — выгодная точка для представителей киевского режима, однако после взятия под контроль дороги, логистика ВС Украины находится под ударом.
Ранее Life.ru сообщал, о том что российские войска освободили посёлок Нью-Йорк в ДНР. Наши бойцы подняли российский флаг на крыше, где до этого было до этого находилось знамя киевского режима. Процесс установки триколора солдаты сняли на видео.
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