Главные новости СВО: Освобождено Луговское в Запорожье, ВС РФ ожидают нового удара под Курском, ситуация на 22 августа На каких направлениях украинские войска попытаются нанести новый удар, как ВС РФ продвигаются на запад от Донецка — дайджест в материале Life.ru. 21 августа, 21:11 Расчёты реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Армия России освободила в Запорожской области село Луговое, что осложнит ситуацию на этом направлении для ВСУ. Стало известно, что группировка ВСУ копит силы на направлении запорожского Орехово. Кроме того, глава спецназа «Ахмат» сообщил о подготовке ВСУ к новому удару.

Курская область, 22 августа

Свыше 4,4 тысячи человек личного состава потерял киевский режим при попытке вторжения в Курскую область. Также недосчитаются в ВСУ 65 танков, 53 бронетранспортёров, 133 автомобилей и многого другого. Только за прошедшие сутки потери противника составили около 300 человек и 26 единиц техники. Успехами при этом Киев похвастаться не может. ВС РФ не дают продвигаться противнику, хотя попытки есть. Мотивации у боевиков ВСУ стало меньше. Армия России уничтожает их не только в Курской, но и в Сумской области, которая стратегами Киева планировалась как регион для переброски снабжения.

— ВВС России работают безупречно, бьют любой транспорт, который направляется из Сумской области в Курскую. На это у нас сегодня уходят большие усилия. И они весьма результативны. Многие украинские солдаты, зашедшие в Россию, оказались в капкане, — отмечает военный корреспондент Александр Сладков.

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Ограбление курских магазинов со стороны украинской хунты стало обыденностью. К этому добавились факты расправы над местными жителями. Врио губернатора Курской области сообщил, что в Большесолдатском районе с помощью коптера удар был нанесён по гражданскому автомобилю. Ранения получили два человека, одна женщина скончалась на месте. Также приходят кадры из Ольговки, где видно, что украинские боевики расстреляли четырёх мужчин.

Киев пытается максимально вцепиться в небольшой участок Курской области. При этом, возможно, Украина планирует нанести новый удар.

— Я так понял, что они занимаются перегруппировкой. В ближайшее время, я так думаю, они будут наносить удар на другом участке тоже для того, чтобы попытаться зайти оттуда, — заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Запорожская область, 22 августа

Военные паблики сообщают о взятии Армией России села Луговское Запорожской области, что сильно осложнит положение ВСУ в Запорожье, так как населённый пункт находится в 10 км от Малой Токмачки, откуда регулярно ведёт огонь вражеская артиллерия, и в 17 км от Орехова. Рядом с этим селом проходит запорожская железнодорожная ветка. «Если выйти от Луговского на высоты чуть севернее, можно подкатывать дальнобойную артиллерию. Тогда стрельба станет ещё эффективнее», — пишет «Военная хроника».

Группировка ВСУ в Орехове зашевелилась, отмечает телеграм-канал «Военная хроника». Копят технику, топливозаправщики. Несколько суток подряд дроны активно летают за ЛБС. В Запорожье в целом война превратилась в противостояние БПЛА и артиллерии, но последние дни активность беспилотников возросла кратно.

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Также паблик обращает внимание на то, что при подготовке удара ВСУ с помощью сельскохозяйственных БПЛА разбрасывают в полях ретрансляторы для FPV-дронов. Работают такие устройства от аккумулятора по несколько суток. То есть «посев» идёт последние три дня. «Поэтому можно предположить, что первая попытка прощупать оборону ВС РФ в сторону Энергодара (где находится Запорожская АЭС) и Токмака может быть предпринята 23–25 августа», — делает вывод «Военная хроника».

Донецкая Народная Республика (ДНР), 22 августа

Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о взятии Желанного Донецкой Народной Республики. Киевский режим продолжает терять элитные подразделения в Донецкой области. Группировка «Центр» уничтожила личный состав штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины. В свою очередь группировка «Юг» в ДНР ликвидировала больше 700 вэсэушников и нанесла удары по технике противника, в том числе по орудиям М119 производства США и по хорватской РСЗО RAK-SA-12.

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Оборона ВСУ постепенно рушится под Донецком. Под городом Селидово взяты терриконы, позволяющие получить населённый пункт под огневой контроль. В Торецк ВС РФ заходят сразу с трёх сторон, сообщает военкор Евгений Лисицын. А в Часовом Яре под контроль переходит улица Мариупольская.

Харьковская область, 22 августа

Около 90 человек — такое количество потеряли за сутки подразделения киевского режима в Волчанске и у Липцов в Харьковской области. ВС РФ ведут зачистку в дачном посёлке у Травянского водохранилища. Интенсивность боёв снизилась, так как теперь основной театр военных действий сместился под Курск, но на Украине не оставляют попыток войти и в Белгородскую область.

Воздушная разведка обнаружила украинский ЗРК «С-300П» в районе села Вольное Харьковской области. Данный ЗРК наносил удары по гражданским объектам Белгородской области. Российские ракетчики отправили Х-35 по стартовой позиции зенитной системы ВСУ. В итоге наблюдаем возгорание и детонацию пусковой установки.

Авторы Даниил Черных