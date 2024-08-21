ВСУ потеряли в боях с группировкой «Юг» свыше 700 бойцов и хорватскую установку
Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки лишились свыше 700 бойцов и установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12 в зоне группировки «Юг» ВС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 21 августа.
«Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Переездное, Григоровка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курдюмовка и Константиновка ДНР», — указано в сообщении.
В оборонном ведомстве дополнили, что ВСУ потеряли три автомобиля, американскую гаубицу М777, «Мста-Б», две гаубицы Д-20, гаубицу Д-30, два орудия М119 производства США, хорватскую установку РСЗО RAK-SA-12 и две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ.
А ранее Life.ru писал, что группировка «Днепр» ВС РФ поразила две бригады ВСУ и ликвидировала до 30 бойцов. Кроме того, украинские войска потеряли пять автомобилей и две гаубицы Д-20.
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