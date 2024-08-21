ВСУ потеряли в боях с группировкой «Юг» свыше 700 бойцов и хорватскую установку

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки лишились свыше 700 бойцов и установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12 в зоне группировки «Юг» ВС России. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 21 августа.

«Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Переездное, Григоровка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курдюмовка и Константиновка ДНР», — указано в сообщении.