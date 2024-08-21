Армия России освободила Желанное в ДНР

Накануне ВС РФ освободили Новгородское в ДНР. Также в ходе выполнения задач СВО наши бойцы нанесли поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 100-й механизированной бригад ВСУ, 120-й бригады территориальной обороны у населённых пунктов Торецк и Калиново в ДНР. ВСУ потеряли более 585 военнослужащих, три танка, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.