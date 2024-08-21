Армия России освободила Желанное в ДНР
Российские военные освободили населённый пункт Желанное в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в ежедневной сводке, опубликованной пресс-службой Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Центр" в результате активных действий освобожден населенный пункт Желанное Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Накануне ВС РФ освободили Новгородское в ДНР. Также в ходе выполнения задач СВО наши бойцы нанесли поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 100-й механизированной бригад ВСУ, 120-й бригады территориальной обороны у населённых пунктов Торецк и Калиново в ДНР. ВСУ потеряли более 585 военнослужащих, три танка, два автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 американского производства, два 152-миллиметровых орудия Д-20 и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.
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