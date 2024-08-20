Киев срочно запросил у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику

Киевский режим в срочном порядке запросил у стран НАТО тяжёлую строительную, инженерную и медицинскую технику. Об этом сообщили в Евроатлантическом координационном центре реагирования на кризисы.

Уточняется, что Украине нужно 17 гусеничных и 10 колёсных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами, способными перевозить грузы весом до 100 тонн, а также 25 бронированных санитарных автомобилей и 27 пожарных машин. Согласно установленной процедуре, координационный центр альянса уведомил государства-члены о необходимости срочной поставки в Киев "для спасения людей и устранения последствий российских атак", подчеркнув, что все машины "необходимы без промедления".