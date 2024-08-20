Киев срочно запросил у НАТО тяжелую инженерную и санитарную технику
Киевский режим в срочном порядке запросил у стран НАТО тяжёлую строительную, инженерную и медицинскую технику. Об этом сообщили в Евроатлантическом координационном центре реагирования на кризисы.
Уточняется, что Украине нужно 17 гусеничных и 10 колёсных тяжелых экскаваторов, 30 тягачей с тралами, способными перевозить грузы весом до 100 тонн, а также 25 бронированных санитарных автомобилей и 27 пожарных машин. Согласно установленной процедуре, координационный центр альянса уведомил государства-члены о необходимости срочной поставки в Киев "для спасения людей и устранения последствий российских атак", подчеркнув, что все машины "необходимы без промедления".
Ранее Life.ru рассказывал, что при атаке на приграничные районы Курской области Киев использовал поставленные странами НАТО непосредственно перед вторжением машинами. На Западе считают, что ВСУ достаточно быстро теряют как солдат, так и военную технику в регионе. Накануне сообщалось, что только за сутки враг лишился до 27 бронемашин.
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