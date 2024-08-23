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23 августа, 20:44

Байден анонсировал новый пакет военной помощи для Украины

Байден: США предоставят Украине ракеты для ПВО и противотанковое оружие

Президент США Джо Байден объявил о скором предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Как уточнил американский лидер в своём заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома, в него войдут ракеты для систем противовоздушной обороны, антидроновое и противотанковое оружие, а также дополнительные боеприпасы.

В ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским, который состоялся в преддверии Дня независимости Украины, Байден подтвердил, что США вскоре официально объявят о выделении нового пакета помощи.

«В этот пакет войдут ракеты для [средств] ПВО, оборудование для борьбы с дронами и противотанковые ракеты», — отметил президент.

Он также добавил, что в новый пакет вооружений войдут и другие боеприпасы, а также «мобильные ракетные системы», не уточнив, о каких именно системах идёт речь.

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Кроме того, Белый дом подтвердил, что США ведут переговоры с Украиной о возможном расширении зоны применения американских вооружений на территорию России. В рамках обсуждений рассматривается возможность увеличения глубины ударов по российской территории, что связано с действиями украинских войск в Курской области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OogImages

Кирилл Сосновских
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