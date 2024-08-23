США подтвердили обсуждение с Киевом увеличения глубины ударов по РФ
Белый дом: США обсуждают с Киевом перспективы углубления ударов по территории РФ
Руководство Соединённых Штатов признаёт, что обсуждает с представителями киевского режима перспективы увеличения глубины ударов по территории России американскими вооружениями. Об этом в рамках регулярного онлайн-брифинга для журналистов рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Во время мероприятия ему задали вопрос относительно того, расширила ли американская администрация зону применения произведённых в США вооружений по территории России в связи с вылазкой украинских войск в Курской области. В результате политик признал, что Вашингтон ведёт с Киевом переговоры по этому поводу.
«Как вы знаете, президент (США Джо Байден. — Прим. Life.ru) разрешил им (действующим украинским властям. — Прим. Life.ru) применять американские боеприпасы через эту границу, чтобы отвечать на надвигающиеся угрозы. Мы всё ещё ведём переговоры такого рода с ними», — заявил Кирби.
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что США позволили Незалежной задействовать американское оружие при нападении на Курскую область. По её словам, таким образом Украина якобы защищает себя от атак ВС РФ.
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