США подтвердили обсуждение с Киевом увеличения глубины ударов по РФ

Руководство Соединённых Штатов признаёт, что обсуждает с представителями киевского режима перспективы увеличения глубины ударов по территории России американскими вооружениями. Об этом в рамках регулярного онлайн-брифинга для журналистов рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Во время мероприятия ему задали вопрос относительно того, расширила ли американская администрация зону применения произведённых в США вооружений по территории России в связи с вылазкой украинских войск в Курской области. В результате политик признал, что Вашингтон ведёт с Киевом переговоры по этому поводу.

«Как вы знаете, президент (США Джо Байден. — Прим. Life.ru) разрешил им (действующим украинским властям. — Прим. Life.ru) применять американские боеприпасы через эту границу, чтобы отвечать на надвигающиеся угрозы. Мы всё ещё ведём переговоры такого рода с ними», — заявил Кирби.