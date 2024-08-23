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22 августа, 22:04

Пентагон признал, что разрешил ВСУ использовать оружие США в Курской области

США позволили Незалежной задействовать американское оружие при нападении на Курскую область. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Наши подходы позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск и Сумы. Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов», — заявила чиновница.

Она также отметила, что, невзирая на слова Владимира Зеленского о целях атаки на Курскую область, у Вашингтона остаются вопросы в этом отношении.

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ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. С тех пор российские войска выбивают их из региона. По данным Минобороны РФ, за это время противник потерял более 4700 военнослужащих в курском приграничье. Военные России продолжают ликвидировать и технику противника: за последнее время ВСУ лишились бронетехники и грузовика с миномётом.

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Wikipedia / David B. Gleason

Анатолий Симоненко
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