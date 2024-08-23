США позволили Незалежной задействовать американское оружие при нападении на Курскую область. Об этом заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«Наши подходы позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск и Сумы. Так что они защищают себя от российских атак из этих регионов», — заявила чиновница.