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23 августа, 00:44

Америке предрекли феноменальный скачок госдолга из-за Байдена

Fox Business: Госдолг США может вырасти до 54 трлн долларов

Госдолг Америки может вырасти до 54 триллионов долларов, поставив под угрозу экономику страны, причём в мировом масштабе, сообщают аналитики Fox Business.

«Последние отчёты <...> говорят о том, что он вырастет до небывалой цифры в $54 трлн в следующем десятилетии», — указано в статье.

Эксперты считают, что на увеличение долга страны влияет резкий скачок государственных трат, остро показавший себя при президенте Джо Байдене.

Захарова иронично поздравила США с рекордным госдолгом в 34 триллиона долларов
Захарова иронично поздравила США с рекордным госдолгом в 34 триллиона долларов

Напомним, в конце июля впервые в истории госдолг США достиг отметки в 35 триллионов долларов. По оценкам бюджетного управления Конгресса США, государственный долг вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 122% ВВП к 2034 году. В то же время в МВФ ожидают, что к 2032 году соотношение госдолга США к ВВП превысит 140%. Фонд предупредил, что такой рост представляет угрозу как для национальной, так и для мировой экономики, и призвал власти страны незамедлительно приступить к погашению. К слову, на начало президентства Джо Байдена в 2021 году госдолг США составлял 28 триллионов долларов.

Обложка ©

Unsplash / John Cameron

Анатолий Симоненко
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