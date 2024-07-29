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29 июля, 19:07

Госдолг США преодолел рекордные значения

Минфин: Госдолг США вырос до $35 трлн впервые в истории страны

Впервые в истории госдолг США достиг отметки в 35 триллионов долларов. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

По оценкам бюджетного управления Конгресса США, государственный долг вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 122% ВВП к 2034 году. В то же время в МВФ ожидают, что к 2032 году соотношение госдолга США к ВВП превысит 140%. Фонд предупредил, что такой рост представляет угрозу как для национальной, так и для мировой экономики, и призвал власти страны незамедлительно приступить к погашению. К слову, на начало президентства Джо Байдена в 2021 году госдолг США составлял 28 триллионов долларов.

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Life.ru писал, что долг США преодолел отметку в 34 миллиарда менее полугода назад. С этим сомнительным достижением Штаты в ироничном ключе поздравила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. А недавно председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предрёк "сидящим на займах" США реальное банкротство.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / S.Borisov

Александра Мышляева
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