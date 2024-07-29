Госдолг США преодолел рекордные значения

По оценкам бюджетного управления Конгресса США, государственный долг вырастет с 99% ВВП в 2024 году до 122% ВВП к 2034 году. В то же время в МВФ ожидают, что к 2032 году соотношение госдолга США к ВВП превысит 140%. Фонд предупредил, что такой рост представляет угрозу как для национальной, так и для мировой экономики, и призвал власти страны незамедлительно приступить к погашению. К слову, на начало президентства Джо Байдена в 2021 году госдолг США составлял 28 триллионов долларов.