Пушков предрёк "сидящим на займах" США реальное банкротство

Сумма процентов по госдолгу, который Вашингтону будет необходимо выплатить в 2024 году, составит 1,14 триллиона долларов, страна полным ходом движется к реальному банкротству. Такое заявление в личном телеграм-канале сделал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"В этом году одни только проценты по госдолгу США составят 1 триллион 140 миллиардов долларов! На их уплату пойдет 76% всех собранных налогов. США на всех парах несутся к реальному банкротству, не только не желая притормозить, но и продолжая бешеными темпами увеличивать госдолг. Об этом только что, как о неотвратимой очевидности, написал Илон Маск, но не надо быть Маском, чтобы видеть эту перспективу", — указал сенатор в своём посте.

По словам Пушкова, проценты по государственному долгу Штатов уже в этом году превысят военный бюджет государства на 30–40%, хотя в прошлом году их величины были сопоставимы. По его мнению, бесконечно откладывать неизбежное не выйдет и США необходимо резкое сокращение расходов, но они слишком зависят от займов.