Пушков предрёк "сидящим на займах" США реальное банкротство
Сенатор РФ Пушков: Рост государственного долга ведёт США к реальному банкротству
Сумма процентов по госдолгу, который Вашингтону будет необходимо выплатить в 2024 году, составит 1,14 триллиона долларов, страна полным ходом движется к реальному банкротству. Такое заявление в личном телеграм-канале сделал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"В этом году одни только проценты по госдолгу США составят 1 триллион 140 миллиардов долларов! На их уплату пойдет 76% всех собранных налогов. США на всех парах несутся к реальному банкротству, не только не желая притормозить, но и продолжая бешеными темпами увеличивать госдолг. Об этом только что, как о неотвратимой очевидности, написал Илон Маск, но не надо быть Маском, чтобы видеть эту перспективу", — указал сенатор в своём посте.
По словам Пушкова, проценты по государственному долгу Штатов уже в этом году превысят военный бюджет государства на 30–40%, хотя в прошлом году их величины были сопоставимы. По его мнению, бесконечно откладывать неизбежное не выйдет и США необходимо резкое сокращение расходов, но они слишком зависят от займов.
"Рано или поздно неотвратимое произойдёт. Чтобы выжить, США надо резко сокращать расходы, но они сидят на займах, как наркоман на героине", — подытожил парламентарий.
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