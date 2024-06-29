"Над нами смеются": В США признали горькую правду об антироссийских санкциях

Санкционный блицкриг Соединённых Штатов не обрушил российскую экономику, а лишь сделал её сильнее. Теперь РФ не боится новых ограничений, так как у страны выработался иммунитет к рестрикциям, признал в эфире YouTube-канала Tom Bilyeu независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.

"Когда мы применяем санкции, люди смеются над нами. Россия из-за наших санкций теперь имеет самую сильную экономику, которая у неё когда-либо была. У них теперь иммунитет к санкциям", — считает политик.