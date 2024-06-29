"Над нами смеются": В США признали горькую правду об антироссийских санкциях
Кеннеди-младший: Санкции США выработали у российской экономики иммунитет
Санкционный блицкриг Соединённых Штатов не обрушил российскую экономику, а лишь сделал её сильнее. Теперь РФ не боится новых ограничений, так как у страны выработался иммунитет к рестрикциям, признал в эфире YouTube-канала Tom Bilyeu независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
"Когда мы применяем санкции, люди смеются над нами. Россия из-за наших санкций теперь имеет самую сильную экономику, которая у неё когда-либо была. У них теперь иммунитет к санкциям", — считает политик.
Ограничения положительно отразились не только на экономике России, но и на популярности её президента Владимира Путина, уверен американский юрист. Это настоящая катастрофа для США, констатировал он.
А недавно 14-й пакет санкций утвердил и Европейский союз. Под ограничения попали в том числе звёзды отечественного шоу-бизнеса, такие как Полина Гагарина, Иван Охлобыстин и Shaman. Россия переживёт рестрикции, но никогда не простит их Западу, пригрозил в ответ Дмитрий Медведев.
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