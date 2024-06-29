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Регион
29 июня, 10:21

ЕС распространил введённые против РФ санкции и на Белоруссию

Совет Евросоюза ввёл ограничения против Белоруссии, которые ранее распространились на Россию. Об этом говорится в официальном заявлении совета.

"Совет сегодня принял ограничительные меры, направленные против белорусской экономики. Эти комплексные меры направлены на то, чтобы распространить ряд ограничительных мер, уже действующих против России", — указали в ведомстве.

Новые ограничения не позволяют импортировать из Белоруссии золото, алмазы, гелий, уголь, минеральные продукты и сырую нефть. Кроме того, будет прекращён транзит через республику товаров и технологий двойного назначения. Также расширились ограничения и на перевозку грузов автотранспортом, включая прицепы и полуприцепы, зарегистрированным в стране.

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Ранее Life.ru сообщал, что ЕС принял решение расширить список санкций против России, добавив туда ещё два физлица и четыре организации. Под ограничения попал крупнейший оператор железнодорожных перевозок "Трансконтейнер", а также его директор Михаил Концерев. В частности, ограничения коснулись ООО "Титул" и его владельца Дмитрия Белоглазова.

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Shutterstock / FOTODOM / Fabrizio Maffei

Александра Мышляева
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