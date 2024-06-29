ЕС распространил введённые против РФ санкции и на Белоруссию
Совет Евросоюза ввёл ограничения против Белоруссии, которые ранее распространились на Россию. Об этом говорится в официальном заявлении совета.
"Совет сегодня принял ограничительные меры, направленные против белорусской экономики. Эти комплексные меры направлены на то, чтобы распространить ряд ограничительных мер, уже действующих против России", — указали в ведомстве.
Новые ограничения не позволяют импортировать из Белоруссии золото, алмазы, гелий, уголь, минеральные продукты и сырую нефть. Кроме того, будет прекращён транзит через республику товаров и технологий двойного назначения. Также расширились ограничения и на перевозку грузов автотранспортом, включая прицепы и полуприцепы, зарегистрированным в стране.
Ранее Life.ru сообщал, что ЕС принял решение расширить список санкций против России, добавив туда ещё два физлица и четыре организации. Под ограничения попал крупнейший оператор железнодорожных перевозок "Трансконтейнер", а также его директор Михаил Концерев. В частности, ограничения коснулись ООО "Титул" и его владельца Дмитрия Белоглазова.
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