ЕС распространил введённые против РФ санкции и на Белоруссию

Совет Евросоюза ввёл ограничения против Белоруссии, которые ранее распространились на Россию. Об этом говорится в официальном заявлении совета.

"Совет сегодня принял ограничительные меры, направленные против белорусской экономики. Эти комплексные меры направлены на то, чтобы распространить ряд ограничительных мер, уже действующих против России", — указали в ведомстве.

Новые ограничения не позволяют импортировать из Белоруссии золото, алмазы, гелий, уголь, минеральные продукты и сырую нефть. Кроме того, будет прекращён транзит через республику товаров и технологий двойного назначения. Также расширились ограничения и на перевозку грузов автотранспортом, включая прицепы и полуприцепы, зарегистрированным в стране.